Во Франции в ходе "черной субботы" задержаны почти 500 человек

Для протестующих открыли Елисейские поля

Общее число задержанных во Франции из-за протестов "желтых жилетов" достигло уже почти 500 человек. Первые столкновения произошли на Елисейских полях. Полиция на этот раз действует куда жёстче, чем раньше. На любую попытку подойти ближе к картонам протестующие получают слезоточивым газом в лицо, сообщает "ТВ Центр".

На данный момент во французской столице уже задержаны более 120 человек. По данным полиции, это Молодые люди - всем до 30 лет. Они специально приехали в Париж для участия в погромах. При досмотре их личных вещей полицейские обнаружили булыжники, файеры, палки.

Для протестующих открыли Елисейские поля. Это новая тактика полиции. Чтобы "желтые жилеты" не разбегались по городу. А наоборот, собирались в одном месте. Так полиции будет проще контролировать ситуацию.

7 декабря правительство пошло на уступки и ввело мораторий на рост налогов на топливо. Однако противникам реформы этого недостаточно. По информации полиции, демонстранты хотят прорваться в Елисейский дворец.