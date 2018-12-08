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Путин посетит 18-й съезд "Единой России"

14:59
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​Партия уделяет особое внимание повышению качества жизни населения и развитию села

Реализация майского указа президента, налоги, ремонт ветхого жилья и другие вопросы стали темами обсуждения на 18-м съезде "Единой России". В рамках форума работает несколько дискуссионных площадок, передает "ТВ Центр".

Они посвящены реализации программы партии за 2018 год. Съезд посетит президент России Владимир Путин. Уже приняты решения о том, что "Единая Россия" проконтролирует реализацию нацпроектов на федеральном и региональном уровнях. Следить будут и за состоянием свалок, чтобы процесс утилизации отходов не вредил экологии и здоровью россиян. Особое внимание уделяется повышению качества жизни населения и развитию села.

"Назрела острая необходимость в ближайшее время принимать государственную программу комплексного развития сельских территорий и просить руководство страны, чтобы эта программа стала основой нового национального проекта. Самый главный вопрос - как сделать так, чтобы жизнь на селе сегодня развивалась, чтобы там задерживалась молодежь, и были решены все не только экономические, но и социальные задачи", - отметил заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев.

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