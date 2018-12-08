Собянин поделился планами возрождения центра конного спорта "Битца"

Мэр Москвы категорически против того, чтобы на территории комплекса строилось какое-то жилье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что конно-спортивный комплекс "Битца" будет полностью отремонтирован. Глава города посетил комплекс и пообщался с его сотрудниками и посетителями и развеял слухи о строительстве здесь торгового центра.

"Мы подбирали инвестора, чтобы не за бюджетные деньги восстановить этот комплекс, достаточно большой. И приходили как раз с такими идеями: торговый центр, жилье, много жилья, мало жилья - но смысл один и тот же. Поэтому все эти инвестиционные контракты закончились ничем", - сказал мэр столицы.

По его словам, он категорически против того, чтобы какое-то жилье строилось на территории спортивного комплекса, сообщает сайт мэра Москвы.

"Поэтому мы в 2017 году передали нашей спортивной ГБУ, закончили все переговоры с инвесторами и решили сами восстанавливать комплекс. Так что никакого жилья, никого торгового центра здесь не будет", - отметил Собянин, отвечая на вопрос сотрудников комплекса о возможности строительства на его места торгового центра.

Он заявил, что этот конно-спортивный комплекс имеет возможности для принятия соревнований любого уровня, которые до этого здесь и проводились. Необходим только комплексный ремонт.

"Мы в прошлом году выделили достаточно приличные деньги - около 1 миллиарда рублей - на текущий ремонт. Но чем дальше мы занимаемся, тем больше видим, что этого недостаточно. Нужен комплексный подход: восстановить все здания, которые здесь есть. Часть из них, скорее всего, придется даже снести, построить новые", - заявил Собянин.

Комплекс был построен к Олимпиаде-80. В нем прошли соревнования по конному спорту и современному пятиборью. После 40 лет службы один из самых популярных конных центров нуждался в ремонте. В 2018 году завершается первый этап. Восстановлены спортивный зал и три конкурных поля.