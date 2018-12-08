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Ресин рассказал об успехах реализации программы строительства храмов

15:09
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​В Юго-Западном округе ведётся работа по 22 объектам

На юго-западе Москвы в рамках городской программы строительства новых храмов уже возведены и действуют шесть церквей. Об этом заявил советник мэра и патриарха Владимир Ресин на выездном совещании, сообщает "ТВ Центр".

Всего в Юго-Западном округе ведётся работа по 22 объектам. Пять церквей сейчас строятся. Ещё два храма уже спроектированы. Их возведение вот-вот начнётся. Пять объектов находятся в стадии подготовки. В ближайших планах ещё семь храмов.

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