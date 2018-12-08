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Школьник уснул в наушниках и умер

15:44
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Подросток получил смертельный разряд

Подключение наушников к смартфону, находившемуся на зарядке, окончилось смертью для 16-летнего школьника. Инцидент произошел в Малайзии, в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан.

Мать подростка рассказала, что увидела сына, лежащего на полу утром, и решила, что он спит. Однако вечером, когда она вернулась с работы, мальчик лежал в таком же положении. Не сумев разбудить его, женщина вызвала медиков.

Приехавшая бригада врачей обнаружила у него ожог на левом ухе. Тело увезли на вскрытие. Выяснилось, что школьник лег спать и надел на себя наушники, которые подключил к телефону на зарядке. В какой-то момент мальчика сильно ударило током, и он скончался, сообщает сайт украинских "Вестей".

Как рассказал брат погибшего, когда он коснулся телефона, то почувствовал слабый удар током.

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