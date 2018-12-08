ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бой Су-35С попал на видео

16:59
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Истребители пролетали на высоте 200 метров от земли

В Приморье прошло авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя "Соколы России". В ходе представления, на аэродроме Центральная Угловая неподалеку от Владивостока, состоялся постановочный воздушный бой с участием тяжелых маневренных истребителей Су-35С.

Таким образом, летчики группы "Соколы России" Липецкого авиацентра поздравили со столетием истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

По ходу "боя", Су-35С пролетали на малой высоте - до 200 метров над землей и ограниченном пространстве. При этом, скорость была от 500 до 800 километров в час, сообщает "Интерфакс".

Также "Соколы России" показали в небе аэродрома групповой высший пилотаж.

Главное сегодня
Многофункциональные истребители Су-35
Многофункциональные истребители Су-35
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.