Бой Су-35С попал на видео

Истребители пролетали на высоте 200 метров от земли

В Приморье прошло авиационное шоу с участием группы высшего пилотажа и воздушного боя "Соколы России". В ходе представления, на аэродроме Центральная Угловая неподалеку от Владивостока, состоялся постановочный воздушный бой с участием тяжелых маневренных истребителей Су-35С.

Таким образом, летчики группы "Соколы России" Липецкого авиацентра поздравили со столетием истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

По ходу "боя", Су-35С пролетали на малой высоте - до 200 метров над землей и ограниченном пространстве. При этом, скорость была от 500 до 800 километров в час, сообщает "Интерфакс".

Также "Соколы России" показали в небе аэродрома групповой высший пилотаж.