Доведенный до бешенства москвич расстрелял компанию алкоголиков

Пострадавший получил ранение в ногу

В Москве житель дома в районе Бибирево вступил в конфликт с компанией из четырех человек. Он был недоволен тем, что в его подъезде распивают алкогольные напитки.

Инцидент произошел в доме №38 по Алтуфьевскому шоссе. Жилец дома сначала сделал им замечание. Но компания отказалась уходить из подъезда. В ходе потасовки, житель дома взял травматический пистолет и выстрелили в одного из оппонентов. Тот получил ранение в ногу.

Пострадавшего госпитализировали, передает ТАСС. Полиция начала проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.