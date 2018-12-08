Тольятти ликует: режущего женщин маньяка арестовали

Молодой человек отправлен под стражу

Житель Тольятти 22-летний Артем Семенов теперь совершенно точно не будет держать в страхе население своего города. Маньяк арестован на два месяца.

Решение принял суд в Тольятти. Подозреваемому инкриминируется пять эпизодов нападения на женщин. Все они были совершены в период с 28 ноября по 1 декабря 2018. Происходило это вечером в Автозаводском районе Тольятти.

Как сообщает "Интерфакс", на двух пострадавших он нападал с ножом, а еще на троих набрасывался с кулаками.

Семенов был задержан 6 декабря в Москве. В столицу он приехал, скрываясь от правоохранительных органов.

В ходе допроса "тольяттинский маньяк" признался, что нападал на женщин из-за мести. Причем, отомстить он хотел свой девушке, которая, по его мнению, изменяла молодому человеку. Он "напивался сильно" водкой и выходил на улицу. При этом, он специально выбирал девушек, которые внешне были похожи на его бывшую.