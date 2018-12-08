Протестующие решили сделать Трампа президентом Франции

Главе Белого дома нравится происходящее в Пятой республике

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проходящие во Франции протесты "желтых жилетов". Он подчеркнул, что любит эту страну.

Кроме того, он усмотрел истинную причину акций. По его словам, виновато Парижское соглашение о климате 2015 года.

"Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Жители] скандируют: "Мы хотим Трампа", - написал хозяин американский лидер в своем Twitter.

По его мнению, о роли Парижского соглашения говорит то, что жители Франции не хотят платить большие деньги странам так называемого третьего мира на якобы защиту окружающей среды.

Накануне, 7 декабря французское правительство пошло на уступки демонстрантам и ввело мораторий на рост налогов на топливо. Тем не менее, противники реформы все равно решили продолжить протесты. По информации полиции, демонстранты хотят прорваться в Елисейский дворец. Некоторые говорят о готовящемся госперевороте.

Протесты во Франции проходят с середины ноября. Граждане недовольны повышением цен на бензин. Участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов.

Ранее США решили выйти из Парижского соглашения по климату. Президент страны Дональд Трамп заявил, что договоренности вредят американской экономике.