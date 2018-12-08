Порошенко на празднике похвалился разрывом дружбы с Москвой

Важный для себя документ украинский президент намерен подписать 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко посетил мероприятие по случаю 150-летия общества "Просвита". Однако вместо поздравительной речи, он в очередной раз начал говорить о России.

"Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник (10 декабря, - прим. ред.) я его подпишу", - сказал украинский лидер, выступая во Львове.

Этот закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации, сообщает "Интерфакс".

Ранее Верховная Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Решение одобрили 277 парламентариев при 226 необходимых. Соглашение прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году. Он вступил в силу через два года. Каждые 10 лет соглашение автоматически продлевалось. Однако Порошенко в итоге предложил не продлевать его. Это произошло в сентябре этого года.