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Путин на съезде "Единой России" рассказал об отношении к людям

17:18
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​Президент России рассказал, кого хотел бы видеть во власти

Президент России Владимир Путин посетил 18-й съезд партии "Единая Россия". Он призвал ее членов не допускать хамства и пренебрежения к людям.

"Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне - и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, лидерство состоит не в том, чтобы обещать людям "манну небесную", а в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. При этом, как подчеркнул президент, нужно обязательно идти к людям и разъяснить, зачем власти приняли то или иное решение, сообщает ТАСС.

Также глава государства подчеркнул, что партия уже много лет доказывает свою состоятельность.

Очередной пленарный съезд партии "Единая России" начался 8 декабря. Главными темами стали реализация майского указа президента, налоги, ремонт ветхого жилья.

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