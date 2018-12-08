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Помощник Порошенко оскандалился в прямом эфире

19:08
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Нардеп Рады считает, что Юрий Бирюков "подставил своего шефа"

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков влип в неприятную для себя историю. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук подверг критике помощника украинского лидера за то, что тот говорил на русском языке языке в эфире передачи "Народ против" на канале Zik.

"Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински", - подчеркнул Мосийчук.

Он напомнил, что Порошенко выбрал такой предвыборный лозунг "Армия. Язык. Вера". Теперь Мосийчук обвинили Бирюкова в "неуважении к украинской нации", сообщает РИА Новости. Кроме того, нардеп считает, что советник Порошенко сам же его и подставляет своей тягой к русскому языку.

Ранее стало известно, что Порошенко стремительно теряет рейтинг перед выборами. Отмечалось, что дело состоит именно в том, что из трех главных для Украины вопросов – "армия – язык – вера" – президент провалил два.

В октябре произошел скандал на телеканале NewsOne с участием украинской писательницы Ларисы Ницой. Она потребовала от телеведущей Дианы Панченко вести передачу на украинском языке. В ответ Панченко объяснила, что СМИ могут вести передачи как на русском, так и на украинском языках. После непродолжительной словесной перепалки решила покинуть студию.

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