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Что известно о "Мисс мира - 2018"

18:51
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​Впервые конкурс выиграла мексиканка

Стало известно имя самой красивой девушки 2018 года. В Китае, в курортном городе Санья завершился 68-й международный конкурс красоты "Мисс мира". Победительницей стала 26-летняя мексиканка Ванесса Понсе. Это первый раз, когда конкурс выигрывает представительница этой страны.

Решающий тур конкурса длился три часа. Участницам пришлось отвечать на финальный вопрос. Корону победительнице вручила победившая на прошлогоднем конкурсе представительница Индии Мануши Чхиллар.

На втором месте оказалась представительница Таиланда Николин Пичапе Лимснукан. Также в пятерку лучших попали девушки из Белоруссии Уганды и Ямайки. 19-летняя россиянка Наталья Строева оказалась только в тридцатке лучших, сообщает ТАСС.

Понсе стала победительницей "Мисс Мексики-2018" 5 мая. Она родилась в городе Гуанахуато, после чего, переехала в Мехико.

Всего в 2018 году участие в конкурсе приняли представительницы 118 стран планеты. В Китай приехали девушки в возрасте от 18 до 26 лет.

Конкурс "Мисс мира" проводят с 1951 года. Его основала семейная пара из Великобритании Эрик Морли и его супруга Джулии Морли.

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Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
Ванесса Понсе
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