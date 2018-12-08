Путин позвонил тяжелобольной девочке: "Обнимаю и крепко целую"

Президент России поговорил с Вероникой Макаровой

Российский лидер Владимир Путин пообщался с юной Вероникой Макаровой, которая является участницей волонтёрского проекта "Мечтай со мной". Он поздравил ее с наступающим Новым годом и пожелал здоровья. Также глава государства передал привет членам её семьи.

Специально для тяжело больной девочки Путин организовал экскурсию на "Мосфильм". Такой была ее мечта, которую президент вызвался исполнить.

О том, что Вероника мечтает увидеть мир кино изнутри, глава государства узнал на Международном форуме добровольцев в рамках проекта "Мечтай со мной". Участники мероприятия могли взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков.

Записки об их сокровенных желаниях содержались в конвертах, прикреплённых к стендам. Владимир Путин собрал конверты и пообещал исполнить мечты пятерых детей.

"Веронике глава государства пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм". Сегодня мечта девочки исполнилась", - говорится на сайте Кремля.

Для еще одной девочки президент пообещал организовать визит на телеканал RT, где она сможет взять интервью у "интересного собеседника".

Также Путин решил пригласить в Москву мальчика, который хочет снять видеоролик о самолёте Ил-96. В столице российский лидер познакомит его с лётчиками спецотряда "Россия" и покажет сам самолёт.

Еще один мальчик мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Президент намерен покатать его на вертолете над городом.

Пятое желание особенно растрогало главу государства. Ребенок признался, что мечтает пожать руку президенту. Путин пообещал пригласить его в Москву на новогодние праздники.