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Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни

20:54
  • суббота
  • 08 декабря 2018

Она была старейшей российской защитницей прав человека

В Москве умерла Людмила Алексеева. Ей был 91 год. Алексеева являлась старейшим членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

"Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов. 

Алексеева скончалась в палате московской больницы №15. В силу возраста правозащитница часто обращалась к медикам. "Врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны", - отметили в СПЧ.

По словам Федотова, Алексеева не оставляла работу даже перед смертью. В свои последние дни она раздавала поручения  помощнице.

Людмила Алексеева - одна из основателей Московской Хельсинкской группы. Она неоднократно входила в рейтинг "100 самых влиятельных женщин России".

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Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни
Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни
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