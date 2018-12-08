Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни

Она была старейшей российской защитницей прав человека

В Москве умерла Людмила Алексеева. Ей был 91 год. Алексеева являлась старейшим членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

"Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Алексеева скончалась в палате московской больницы №15. В силу возраста правозащитница часто обращалась к медикам. "Врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны", - отметили в СПЧ.

По словам Федотова, Алексеева не оставляла работу даже перед смертью. В свои последние дни она раздавала поручения помощнице.

Людмила Алексеева - одна из основателей Московской Хельсинкской группы. Она неоднократно входила в рейтинг "100 самых влиятельных женщин России".