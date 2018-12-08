"Эталон совести": журналисты и политики о Людмиле Алексеевой

Соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой выразил Владимир Путин, отметив ее вклад в становление гражданского общества

В Москве на 92-м году жизни скончалась правозащитник Людмила Алексеева. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. По данным СМИ, весь последний год Алексеева провела в московской городской клинической больнице №15.

О смерти основателя Московской Хельсинкской группы сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Смерть Алексеевой он назвал большой потерей.

Федотов напомнил, что 11 декабря она должна была присутствовать на встрече Совета по правам человека с президентом.

"К сожалению, сейчас стало известно, что она скончалась, — годы уже большие. Это огромная утрата для всего правозащитного движения в нашей стране", - приводит слова главы СПЧ RT.

С оценкой Федотова согласен историк Николай Сванидзе. По его словам, Людмила Алексеева сделала защиту людей смыслом своей жизни, и делала это страстно и беззаветно.

Настоящим защитником прав человека назвала Людмилу Алексееву и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она призвала российское общество, служению которому правозащитница посвятила всю свою жизнь, навсегда сохранить память о ней.

Личные качества Алексеевой подчеркнул и глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. В своем фейсбуке он назвал ее замечательным человеком, образцом не крикливой гражданской доблести.

"Нам будет ее очень не хватать", - написал Кудрин.

По мнению Владимира Познера, Людмила Алексеева была примером поведения для России. Телеведущий назвал ее абсолютно отважным и бесстрашным человеком, который даже в самые тяжелые времена не отступал.

Журналист, издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов в комментарии BFM назвал главную цель Алексеевой. По его словам, правозащитница хотела облегчить жизнь человеку. "Людмила Михайловна Алексеева остается таким настоящим физическим эталоном репутации, совести и веселого, гордого бесстрашия", - сказал он.

Великой и беспримерно отважной личностью Алексееву назвал Григорий Явлинский. Она была очень доброй, дружелюбной и неповторимой, написал политик в фейсбуке.

Соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой также выразил Владимир Путин, пишет РИА Новости. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент высоко ценил ее вклад в становление гражданского общества в России.