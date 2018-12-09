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Лещенко экстренно госпитализирован с концерта в Москве

10:24
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Выступить артист не успел – за кулисами ему стало плохо

Народный артист России Лев Лещенко госпитализирован с концерта в Москве. 76-летнему артисту стало плохо за кулисами во время финала всероссийского конкурса "На благо мира".

Что именно случилось с Лещенко, неизвестно, сообщает издание Дни.Ру. Позднее Лещенко объяснил, что госпитализация была плановая и ничего серьезного с его здоровьем не произошло.

"Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", - рассказал Лещенко URA.RU.

В 2014 году Лещенко тоже увезли в больницу прямо со сцены. Тогда врачи поставили ему диагноз "межпозвоночная грыжа шейного отдела".

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