Лещенко экстренно госпитализирован с концерта в Москве

Выступить артист не успел – за кулисами ему стало плохо

Народный артист России Лев Лещенко госпитализирован с концерта в Москве. 76-летнему артисту стало плохо за кулисами во время финала всероссийского конкурса "На благо мира".

Что именно случилось с Лещенко, неизвестно, сообщает издание Дни.Ру. Позднее Лещенко объяснил, что госпитализация была плановая и ничего серьезного с его здоровьем не произошло.

"Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", - рассказал Лещенко URA.RU.

В 2014 году Лещенко тоже увезли в больницу прямо со сцены. Тогда врачи поставили ему диагноз "межпозвоночная грыжа шейного отдела".