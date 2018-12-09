Франция зализывает раны после "черной субботы"

200 раненых, 1700 задержанных, ущерб от погромов – более миллиарда евро

Более полутора тысяч задержанных и две сотни раненых. Такого во Франции еще не было. В Пятой республике подводят итоги очередной "черной субботы". На улицы крупных городов вышли "желтые жилеты" и другие противники политики Эммануэля Макрона. Протесты сопровождались столкновениями с полицией и вандализмом, передает "ТВ Центр".

Погромы не прекращались даже поздней ночью. На Площади Республики в Париже группа парней в черных масках крушит витрины магазинов. Полиция бросается вперед.

Полыхало весь день. Не только в столице, но и в Бордо, Марселе, Лилле. Две сотни раненых, 1700 задержанных. Из них больше половины до сих пор под арестом. Ущерб от погромов уже превысил миллиард евро. Власти в очередной раз просят начать нормальный диалог.

"Сейчас мы должны заново построить национальное единство. Президент выступит с речью - это его работа предложить меры, которые я надеюсь, восстановят диалог. И позволят всем объединиться перед лицом проблем", - заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

За несколько дней до этой субботы в соцсетях появилась информация: протестующие призывают брать с собой оружие. В Париж были срочно переброшены дополнительные силы полиции, водометы и бронированные машины. Но образумить “желтых жилетов” не получилось.

Многие намеренно становились перед полицейскими на колени - реакция на видео с задержанными подростками в городке Мант-ля-Жоли. А другие в это время строили баррикады. Кто там - по другую сторону баррикад? Вопрос до сих пор без ответа. Униформа одна - но цели у каждого свои. Снизить налоги. Отменить реформу образования. Отказаться от евро. Или вообще от власти - любой.

Начавшись как протест против роста цен на топливо, движение "желтых жилетов" подорвало долго копившееся во французском обществе недовольство. А времени на поиски срочных мер “желтые жилеты” дают Эммануэлю Макрону немного. До следующей субботы.

Екатерина Выскребенцива, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра". Франция, Париж.