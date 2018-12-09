Трамп рассказал, как прекратить беспорядки во Франции

Трамп посоветовал выйти из Парижского соглашения и вернуть людям деньги

Президент США Дональд Трамп предложил Франции отменить Парижское соглашение о защите окружающей среды и снизить налоги, чтобы местным жителям не пришлось дорого платить за топливо, передает "ТВ Центр".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что знает, как положить конец французским протестам. В своем Twitter лидер США посоветовал властям Пятой республики отменить Парижское соглашение.

"Очень грустные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением по климату и вернуть людям деньги в виде более низких налогов? В этом вопросе США опередили Францию и стали единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", - написал Трамп.

Парижское соглашение предполагает меры по защите окружающей среды и снижению углекислого газа в атмосфере. Именно с этой целью власти Франции хотели поднять налог на автомобильное топливо - и таким образом заставить граждан пересесть на более экологичные виды транспорта. Это и стало причиной многодневных протестов. Трамп заявил, что Парижское соглашение слишком дорого обходится стране, и предложил вернуть людям деньги - в виде более низких налогов.