В Армении начались внеочередные парламентские выборы

Фаворит гонки - блок "Мой шаг" Никола Пашиняна

В Армении утром 9 декабря начались первые в истории республики досрочные выборы в парламент. Центризбирком зарегистрировал девять партий и два политических блока, передает "ТВ Центр".

Как отмечают СМИ, все основные претенденты выступают за развитие отношений с Россией. Имена фаворитов уже известны - блок "Мой шаг" под руководством Никола Пашиняна. Он может смело претендовать на большинство голосов. Главная интрига - как разделят места в парламенте представители оппозиции. Чтобы преодолеть проходной барьер партиям необходимо набрать пять процентов голосов, а блокам - семь.

Это первые общегосударственные выборы после смены власти в стране в апреле 2018 года. Тогда из-за акций протеста, инициированных Пашиняном, ушел в отставку премьер-министр страны Серж Саргсян.

На данный момент в Армении открыты более двух тысяч избирательных участков. За ходом голосования следят свыше 20-ти тысяч местных и сотни зарубежных наблюдателей, а также члены ОБСЕ.