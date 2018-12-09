ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Армении начались внеочередные парламентские выборы

11:49
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Фаворит гонки - блок "Мой шаг" Никола Пашиняна

В Армении утром 9 декабря начались первые в истории республики досрочные выборы в парламент. Центризбирком зарегистрировал девять партий и два политических блока, передает "ТВ Центр"

Как отмечают СМИ, все основные претенденты выступают за развитие отношений с Россией. Имена фаворитов уже известны - блок "Мой шаг" под руководством Никола Пашиняна. Он может смело претендовать на большинство голосов. Главная интрига - как разделят места в парламенте представители оппозиции. Чтобы преодолеть проходной барьер партиям необходимо набрать пять процентов голосов, а блокам - семь.

Это первые общегосударственные выборы после смены власти в стране в апреле 2018 года. Тогда из-за акций протеста, инициированных Пашиняном, ушел в отставку премьер-министр страны Серж Саргсян.

На данный момент в Армении открыты более двух тысяч избирательных участков. За ходом голосования следят свыше 20-ти тысяч местных и сотни зарубежных наблюдателей, а также члены ОБСЕ.

Главное сегодня
Выборы в Армении
Выборы в Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.