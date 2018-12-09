В Феодосии захоронили сражавшихся за Крым бойцов

Удалось установить имена только двух красноармейцев

В Крыму перезахоронили 38 бойцов Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Установить удалось имена только двоих павших солдат. Волонтеры разыскали их родственников. Внуки приехали на церемонию с почестями проводить героев, пишет "ТВ Центр".

38 бойцов Красной Армии, погибших в сражениях за Крым, провожают в последний путь с особыми почестями.

Из целого взвода опознать удалось только двоих. Курсанта Ивана Денисова из Рязанской области и Тихона Терещенко из Краснодарского края. Они погибли в одном окопе. Родственники последнего приехали на церемонию перезахоронения из города Шахты.

"Узнали мы через интернет. Увидели статью, что в раскопках нашли такого-то человека. Нам позвонили – не ваш дедушка? Наш дедушка!", - рассказала внучка Терещенко Наталья Салатова

Солдатская ложка с инициалами и медальон – личные вещи Тихона Терещенко. Их передали внукам. Слез на этой церемонии не было. Для родственников это торжественный день – их предок наконец-то нашелся и завершил свой путь.

"Мама по молодости делала запрос в архив вооруженных сил – ей пришел ответ: "Пропал без вести". А потом, она даже где-то за полгода перед этим в разговорах говорила: "Так хочется найти могилу отца, так хочется". Она верила, она знала, что это возможно", - поделилась еще одна внучка Терещенко – Светлана Анисина.

Имена Ивана Денисова и Тихона Терещенко теперь появятся на мемориальной доске. Обоих похоронили вместе с безымянными боевыми товарищами в братской могиле.

Перезахоронение останков павших солдат проходит по особому воинскому ритуалу. Вот одна из традиций – вместо креста на могиле оставляют каску. Ведь неизвестно, какого вероисповедания был солдат, а каска – это общевоинский символ.

Останки красноармейцев обнаружили в мае во время экспедиции "Вахта памяти". Поисковики отряда "Ак-Монай" рассказали, что этот взвод держал оборону в районе горы Опук зимой 1942 года.

"Пятьдесят метров на пятьдесят метров квадрат – подняли 38 бойцов. Это говорит об очень больших – ожесточенных боях", - рассказал поисковик отряда "Ак-Монай" Владимир Пшеничный.

Посеченные и раскуроченные осколками каски, пулеметные диски, саперные лопаты – десятки находок из этого района поисковики теперь передадут в местные музеи. Это память о керченско-феодосийской десантной операции.

Прорвать немецкую оборону и освободить полуостров с ходу не получилось. У противника было двукратное превосходство в авиации. 17-километровый Ак-монайский перешеек усыпан осколками.

"Если мы находим медальон – это счастье, но, если там вкладыш в нормальном состоянии, это вообще хорошо. Но суть в том, что, во-первых, прошло 73 года. Во-вторых, когда жетон не докручен был и влага попала в него, то бумага разрушается", - объяснил поисковик отряда "Ак-Монай" Виктор Преотеску.

Но даже в таком случае работа поисковиков не заканчивается. Погибших бойцов стараются опознать по инициалам на личных вещах. Ищут информацию в архивах. До последнего не теряют надежду восстановить имена неизвестных защитников Родины.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр". Феодосия, Республика Крым.