"ТВ Центр" помог собрать продукты для нуждающихся пенсионеров

В столичных магазинах "Перекресток" и "Карусель" проходит продовольственный марафон

Акция "Корзина доброты" стартовала в столичных супермаркетах. Любой желающий может помочь собрать продуктовые наборы и бытовую химию для нуждающихся пенсионеров. Перед Новым годом корзины подарков отправятся в регионы России, сообщает "ТВ Центр".

Крупы, масло, мука, сахар, консервы. Для акции "Корзина доброты" москвичи охотно жертвуют продукты первой необходимости, а также бытовую химию.

Продовольственный марафон прошел накануне, 8 декабря, во всех столичных магазинах сети "Перекресток" и "Карусель". Акция стала по-настоящему массовой. Тележки волонтеров наполнялись продуктами за считанные часы.

"Акция классная! Мне жалко пенсионеров и малоимущих - поэтому решила купить и помочь", - поделилась покупатель Юлия Пономорева.

Благополучателями станут те, кто в действительно нуждается в помощи – одинокие пенсионеры, живущие в деревнях и селах семи областей, в том числе Московской, Калужской, Тульской и Тверской.

"Таким простым продуктам очень радуются бабушки и дедушки - им не надо никаких излишеств. Они со слезами встречают волонтеров, слезами радости иногда недоумения неужели к ним действительно кто-то пришел", - рассказала вице-президент фонда продовольствия "Русь" Анна Алиева-Хрусталева.

Организаторы акции рассчитывают, что в общую корзину доброты удастся собрать более 15 тонн продуктов.

"Уже с завтрашнего дня продукты будут собраны волонтерами и начнут поступать адресатам. И Х5 Retail Group ко всему тому что будет собрано добавит сверху 30 процентов", - объяснил генеральный директор торговой сети "Перекресток".

Компания Х5 Retail Group проводит общегородские марафоны уже в пятый раз в этом году. В 2018-м он проходил в Казани, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Покупатели охотно делятся продуктами с теми, кто в них по-настоящему нуждается.

Юлия Степина, Александр Медведев, "ТВ Центр". Москва.