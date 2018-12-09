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Российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале Гран-при

11:54
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Спортсмены выиграли общий зачет финального этапа Гран-при в канадском Ванкувере

10 наград из 12-ти возможных завоевали российские спортсмены в Ванкувере, где сегодня, 9 декабря, завершился финал юниорского Гран-при по фигурному катанию, сообщает "ТВ Центр".

В трех видах из четырех - россияне заняли весь пьедестал. В женском одиночном катании золото у Алены Косторной, второе место у Александры Трусовой, бронзу забрала Алена Канышева. В танцах на льду уверенную победу одержали Софья Шевченко и Игорь Еременко, серебро у Арины Ушаковой и Максима Некрасова, на третьем месте - Елизавета Худай-Бердиева и Никита Назаров. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место у Полины Костюкович и Дмитрия Ялина, бронза у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова.

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Призеры парного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию
Призеры парного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
Алёна Косторная (Россия)
Алёна Косторная (Россия)
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