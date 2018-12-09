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Загитова проиграла японке в финале Гран-при

12:02
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Накануне соревнований спортсменка споткнулась о телевизионный кабель и подвернула ногу

Чемпионка Олимпиады в Южной Корее, российская фигуристка Алина Загитова проиграла финал Гран-при в канадском Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире.

Загитова не смогла сделать второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем в произвольной программе и заняла только второе место. Известно, что перед соревнованиями, фигуристка споткнулась о телевизионный кабель и подвернула ногу, пишет ТАСС.

Бронзу завоевала россиянка Елизавета Туктамышева.

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