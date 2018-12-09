Российская разведка вновь оказалась в поле зрения Лондона

Следователи заинтересовались "подозрительными смертями" Александра Перепеличного и Скотта Янга

Британские следователи, которые ведут дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, подозревают российскую разведку в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании. Они произошли задолго до инцидента в Солсбери.

Александр Перепиличный внезапно умер в 2012 году во время утренней пробежки. В его организме нашли следы ядовитого растения гельземий. Местные СМИ утверждают, что Перепиличный контактировал с чиновниками, связанных с делом о финансовых махинациях аудитора Сергея Магнитского.

Британец Скотт Янг выпал из окна своей квартиры в Лондоне в 2014 году. Он имел связи с российским бизнесменом Борисом Березовским, пишет "Интерфакс".

Полиция страны намерена возобновить опрос свидетелей и перевести дела по этим убийствам в категорию "подозрительных".