Освободить украинских моряков поможет УПЦ

Порошенко просит церковь воздействовать на Москву

Президент Украины Петр Порошенко просит предстоятеля УПЦ Онуфрия помочь с освобождением задержанных в России украинских моряков. Украинский лидер хочет, чтобы по линии церкви были приняты "соответствующие меры".

При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что не вмешиваются в дела церкви, но на деле происходит обратное, передает РИА Новости.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.