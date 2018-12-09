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Освободить украинских моряков поможет УПЦ

13:23
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Порошенко просит церковь воздействовать на Москву

Президент Украины Петр Порошенко просит предстоятеля УПЦ Онуфрия помочь с освобождением задержанных в России украинских моряков. Украинский лидер хочет, чтобы по линии церкви были приняты "соответствующие меры".

При этом украинские власти неоднократно подчеркивали, что не вмешиваются в дела церкви, но на деле происходит обратное, передает РИА Новости. 

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

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