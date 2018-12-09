СБУ: "Желтые жилеты" – это проделки Кремля

Доказательство – два человека в центре Парижа с флагом ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в организации беспорядков во Франции. Радикалами руководят сотрудники ФСБ и Генштаба России.

В качестве доказательства СБУ привело фотографию, на котором изображены два человека в желтых жилетах, держащих в руках флаг самопровозглашенной ДНР.

В СБУ уверены, что Россия готовит провокации и в других странах – Германии, Испании, Бельгии, передает РИА Новости.

"Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. На данный момент число задержанных превысило 1,7 тысячи человек. Около 200 человек получили ранения, ущерб от погромов – более миллиарда евро.