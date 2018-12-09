В московских лечебницах исчезли Наполеоны и реинкарнации Ивана IV

Врачи советуют обсуждать психологические проблемы со специалистами и заняться творчеством

В столице наступила самая хмурая пора. День короткий, облаков много, солнца мало, под ногами слякоть, до приятных предпраздничных хлопот - еще две недели. Многие впадают в депрессию, а там и до отклонений в психике недалеко. "ТВ Центр" рассказывает о ежемесячной встрече "Сказать не могу молчать" в Алексеевской психиатрической больнице.

Расстройство психики в той или иной степени сейчас встречается у каждого четвертого, уверяют медики.

"Четверть населения в течение года переносит, так называемые невротические расстройства, плюс это такая пограничная группа расстройств, они вызывают и трудопотери, и могут перетекать в более тяжелые расстройства", - заявил главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница" № 1 им. Н.А. Алексеева Георгий Костюк.

Россияне к психиатру идут неохотно. Кто-то стесняется, кто-то откровенно боится последствий. Поэтому раз в месяц сотрудники Алексеевской психиатрической больницы проводят встречу "Сказать не могу молчать" - это что-то вроде дня открытых дверей. Любой желающий, анонимно, может обратиться к специалисту и рассказать о своих проблемах.

"Сложные взаимоотношения с семьей, сложные взаимоотношения с коллегами, с детьми, это просто бытовая сложность, о которой хотелось бы поговорить с квалифицированным специалистом. Ну и какие-то тяжелые состояния. Психозы, супсихотические состояния, которые тоже требуют серьезного вмешательства врача психиатра", - рассказала заведующая отделением Алексеевской больницы Елена Онегина.

Врачи отмечают, что характер многих психических расстройств за последние десятилетия сильно изменился. В лечебницах исчезли Наполеоны, махараджи и реинкарнации Ивана Грозного.

"Когда человек считает себя Наполеоном, или реинкарнацией чей-то. Это потому что в общественном мнении существуют герои. А когда в общественном мнении нет героев. Ему идентифицировать себя не с кем", - объяснил психолог Сергей Ениколопов.

Жизнь в мегаполисе сама по себе - не сахар. Чем больше город, тем более одиноко себя чувствует в нем человек.

"Мегаполис, в каком-то смысле не сводит с ума, это не то что медный всадник гонится за несчастным маленьким человеком. Это то что, в мегаполисе человек предоставлен большую часть времени сам себе", - продолжает Ениколопов.

"Проблемы транспорта, проблемы смены погоды, проблемы реагентов, проблемы увольнения с работы. Проблемы пенсий. Это скапливается. Ведь это жизнь человеческая", - добавил Андрей Бильжо.

Москвичка Сара Герцман в своих проблемах обнаружила и некое преимущество. Слуховые галлюцинации, которые нагрянули несколько лет назад, вдохновляют ее на создание картин.

"Вот эти работы я рисовала при первом попадании в больницу Ганнушкина, Это работа, о том, что в голове нет ничего кроме суицидальных мыслей, а это о голосах, которые я слышу перед сном, и которые мешают мне заснуть. – это реальные голоса? – да я слышу голоса перед сном", - рассказала женщина.

Картины хорошо продаются. Их можно увидеть в частных коллекциях и на выставках. Интерес к такому творчеству только набирает обороты.

Виктор Прокушев, Владислав Подымский, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".