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Разработчики подожгли Сколково

14:54
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Для того, чтобы выяснить, как работает сверхчувствительный пожарный извещатель

Инновационный Центр "Сколково" в последнее время все чаще оказывается на первых полосах. То электробусы по территории запустят, то умный госпиталь откроют. Между тем, этот "кластер будущего" для многих по-прежнему остается такой "вещью в себе", передает "ТВ Центр".

Еще в 2011 году здесь было чистое поле. Сейчас территория в 400 гектаров застроена почти наполовину. Говорят, 100 лет назад, в этих местах любил отдыхать Казимир Малевич. Обитатели Сколкова считают его своим "гением места". 

"Сила новаторства Малевича – она осталась с нами. Именно поэтому Гиперкуб – первое здание, которое появилось в Сколково, находится на самом красивом адресе планеты Земля – улице Малевича дом один", - рассказала руководитель направления Culture&Science Фонда "Сколково" Елена Пантелеева.

Сколково сегодня - это учебные кампусы, жилые кварталы и десятки различных лабораторий.  Основные кластеры – биомедицинский, энерготехнический, космический, ядерный и IT-технологий. Сердцем инновационного центра считается Технопарк.

"Это место, где идеи превращаются в деньги. Сюда приходят люди – стартапы, начинающие предприниматели со своими идеями или планами. Здесь есть инвесторы, которые инвестируют свои деньги или помогают инвестировать чужие деньги в эти стартапы",- объяснил генеральный директор Технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

Сейчас в списке резидентов Сколкова порядка двух тысяч компаний. Некоторые из них полностью базируются в Технопарке. Здесь же и офис Максима Сомова. Последняя разработка его команды – сверхчувствительный пожарный извещатель. Чтобы проверить ноу-хау в деле – в офисе устроили небольшой пожар.

"Такого локального возгорания достаточно для того, чтобы датчик сработал. Вот он находится наверху. Там сейчас горит зеленая лампа. Зеленая – это дежурный режим", - объяснил руководитель конструкторского бюро Максим Сомов.

Датчик среагировал через 20 секунд. Изменились и графики соотношения веществ в воздухе. По этим критериям оценивает изменения и понимает либо это возгорание. Либо это какая-то ложная тревога.

По словам Максима, аналогов такой противопожарной системы в мире нет. За 2 года планирует активно выйти на российский рынок. Ну а дальше – на международный. А в это время в соседней лаборатории ищут оружие против рака. Основных бойцов видно лишь в микроскоп.

"В России не было подобных пептидов, поэтому приходилось закупать дорогие зарубежные молекулы. А здесь есть возможность получить их абсолютно не уступающие по качеству, и куда дешевле и быстрее", - сообщил заместитель руководителя отдела по разработке медицинской компании Роман Мануилов.

Вместо скучного протеза – рука киборга. Еще одна разработка местных стартаперов.  

"Мы стилизуем протез под супер-героя. Нравится космос - и мы можем раскрасить его в космических цветах, чтобы ему нравилось его использовать каждый день", - поделился руководитель отдела маркетинга Роман Котенев.

Подобные протезы в мире уже делают. Но в российской разработке есть свои хитрости. Печатаются они на 3д-принтере индивидуально для каждого пациента. Легкие, функциональные, любых размеров.

"Вот эти движения они напрягают мышцы и не дают им атрофироваться, что позволяет в будущем переходит на более современные биоэлектрические протезы", - добавил Котенев.

Не каждый проект сразу приводит к успеху. Случаются и взлеты, и падения. Первый официальный полет прототипа беспилотного аэротакси завершился, не успев начаться. Обошлось без жертв и видимых повреждений. 

Как оказалось, виной всему погода и журналисты - пока разработчики общались с гостями, замерз аккумулятор. И значит впереди - новые эксперименты и испытания. Впрочем, весь инновационный центр Сколково – это один большой эксперимент. Возможно такой же, каким в свое время был супрематизм Малевича.

Марина Глебова, Дмитрий Иванов и Александр Медведев. "ТВ Центр".

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