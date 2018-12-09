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Умер 27-летний актер из сериала "Возвращение Мухтара"

15:22
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Артист скончался в Киеве от рака крови

В Киеве скончался от острого миелоидного лейкоза украинский актер Тарас Мельничук. Ему было 27 лет.

Несколько дней назад актер написал, что его выписали из больницы, но анализы показали не очень хороший результат.

"Несмотря на эту картину с сюрпризами, я стараюсь держать, верить в лучшее и быть на позитиве", - написал Мельничук в Facebook 4 декабря.

Тарас Мельничук был известен российскому зрителю по сериалам "Возвращение Мухтара", "Пес", "Первая мировая" и "Все вернется".

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