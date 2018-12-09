Москвичка выселяет онкобольных соседей из-за страха заразиться

Рак не заразен, но к сожалению, не все в курсе

Москвичка начала собирать подписи против соседки, которая сдает в аренду квартиру онкобольным, которые приезжают в столицу на лечение. Она считает, что рак является инфекционный заболеванием и им можно заразиться.

"Рак - это заразное инфекционное заболевание, открыты около 200 видов! В квартиру <…> приезжают раковые больные с разных областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию — это страшно", - приводит цитату из обращения москвички "360".

Об этой истории стало известно благодаря координатору фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталье Машковой. Эта организация помогает с жильем семьям с онкобольными детьми, поскольку государство обычно помогает людям только квоты на лечение.

Врачи напоминают, что онкологические заболевания не передаются воздушно-капельным путем. Рак – это заболевание, при котором клетки начинают неконтролируемо делиться. Онкобольной человек, наоборот, нуждается в общении и поддержке.