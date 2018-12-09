Разработчики откроют тайны "Титаника"

Благодаря виртуальной реальности можно окунуться в интерьеры знаменитого судна

Студия Vintage Digital Revival воссоздала в деталях внешний и внутренний вид знаменитого лайнера "Титаник". Желающие могут устроить виртуальную прогулку.

На данный момент выпущена демо-версия, время релиза, предположительно, 2019 год.

Виртуальный путешественник сможет познакомиться с людьми на борту, в том числе и с историческими персонажами, такими как капитан Смит, или посетить каюты, машинные помещения, капитанский мостик или рулевую, пишет Техкульт.

"Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в ходе своего первого рейса из-за столкновения с айсбергом в атлантическом океане. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. Более 700 удалось спастись.