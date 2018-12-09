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Разработчики откроют тайны "Титаника"

16:07
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Благодаря виртуальной реальности можно окунуться в интерьеры знаменитого судна

Студия Vintage Digital Revival воссоздала в деталях внешний и внутренний вид знаменитого лайнера "Титаник". Желающие могут устроить виртуальную прогулку.

На данный момент выпущена демо-версия, время релиза, предположительно, 2019 год.

Виртуальный путешественник сможет познакомиться с людьми на борту, в том числе и с историческими персонажами, такими как капитан Смит, или посетить каюты, машинные помещения, капитанский мостик или рулевую, пишет Техкульт.

"Титаник" затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в ходе своего первого рейса из-за столкновения с айсбергом в атлантическом океане. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. Более 700 удалось спастись.

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"Титаник"
"Титаник"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
Виртуальная модель "Титаника"
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