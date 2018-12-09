Дошел до ручки: Безумное требование Порошенко к США вызвало оторопь

Президент Украины посчитал, что он вправе указывать Америке

Петр Порошенко потребовал, чтобы Европа и США закрыли свои порты для российских судов. По словам президента, Киев готов немедленно приступить к подготовке всего необходимого для данной процедуры

"Россия блокирует свободу навигации в украинских территориальных водах", - объяснил свое требование в интервью Fox News Порошенко.

В России к словам украинского лидера отнеслись с иронией. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадима Манукяна, Петр Порошенко просто в очередной раз немножко перебрал.

"Есть ощущение, что беспробудное пьянство довело Порошенко до ручки. Он уже почувствовал себя властителем мира, который может требовать от Европы и США закрытия портов для российских судов. В советские времена таких "Наполеонов" держали на принудительном излечении в психиатрических лечебницах, а теперь им посчастливилось даже стать главами государства. Жаль, что Петра Алексеевича никто не хочет взять на излечение, ведь мучается же человек и вследствие ментальной болезни несет всякий бред", - развел руками общественный деятель.

При этом Манукян убежден, что Западу пора обратить внимание на поведение украинского лидера и задуматься о возможных последствиях. "Ох и дождутся в Европе и США, когда этот дядя Петя окончательно станет диктатором и подобно Гитлеру захочет завоевать весь мир, но будет уже поздно. И нам останется констатировать: "А мы ведь предупреждали". Ну и разумеется опять России придется вышвыривать фашистскую гадину из сердца Европы, чтобы освободить от нее братский украинский народ", - отметил общественный деятель в беседе с ТВЦ.ru.

Напомним, днем ранее Петр Порошенко в соцсетях похвастался снимком, на котором он позировал с солдатами. При этом у одного из военных на груди красовалась нацистская эмблема.