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МИД Франции не проникся ценными указаниями Трампа

16:37
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

В Париже советуют Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал американского президента Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны, Париж себе подобных вещей не позволяет.

Ранее Трамп посоветовал Парижу выйти из Парижского соглашения, чтобы угомонить протестующих "желтых жилетов".

"Не стоит обращать внимание на эти заявления, так как большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату", - приводит ТАСС заявление Ле Дриана.

Парижское соглашение ратует на снижение уровня углекислого газа в атмосфере. С этой целью французские власти решили поднять налог на автомобильное топливо, но в результате это спровоцировало массовые протесты в стране.

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