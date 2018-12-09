Актер из "Возвращения Мухтара" три года боролся с раком

Близкие и коллеги Тараса Мельничука до последнего надеялись на лучшее

На Украине от рака крови умер 27-летний актер Тарас Мельничук. Артист боролся со страшной болезнью три года.

В 2015 году Мельничуку поставили диагноз - острый миелоидный лейкоз. Актер лечился В Израиле и Белоруссии. Незадолго до смерти его состояние ухудшилось, Последний анализ подтвердил рецидив в костном мозге, в кишечнике разрослась опухоль, которая в свою очередь передавила мочеточники.

Актер и его близкие до последнего надеялись на выздоровление и просили о помощи. Коллеги сыграли несколько благотворительных спектаклей.

Мельничук ушел из жизни 8 декабря на 28-ом году жизни. Широкой публике Мельничук известен благодаря роли в сериале "Возвращение Мухтара".