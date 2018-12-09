Беркова развелась со Стояновым

Звезда фильмов для взрослых бросила пятого по счету мужа

33-летняя порноактриса Елена Беркова развелась с российским актером Андреем Стояновым. Он тяжело пережил разрыв с супругой.

Брак Стоянова и Берковой продержался не больше года. Для звезды фильмов для взрослых это было пятое по счету замужество, пишет StarHit.

"Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", - поделился Стоянов.

Первым избранником Берковой стал некий Альберт, с которым она прожила в браке три года. После в ее жизни появился бизнесмен Владимир Химчинко, старше ее на 30 лет. Затем Беркова вышла замуж за стриптизера Ивана Белькова, у пары родился сын Евгений. Четвертый муж порноактрисы пропал без вести пять лет назад.