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Беркова развелась со Стояновым

18:06
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Звезда фильмов для взрослых бросила пятого по счету мужа

33-летняя порноактриса Елена Беркова развелась с российским актером Андреем Стояновым. Он тяжело пережил разрыв с супругой.

Брак Стоянова и Берковой продержался не больше года. Для звезды фильмов для взрослых это было пятое по счету замужество, пишет StarHit.

 

"Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", - поделился Стоянов.

Первым избранником Берковой стал некий Альберт, с которым она прожила в браке три года. После в ее жизни появился бизнесмен Владимир Химчинко, старше ее на 30 лет. Затем Беркова вышла замуж за стриптизера Ивана Белькова, у пары родился сын Евгений. Четвертый муж порноактрисы пропал без вести пять лет назад.

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