"Прыгали с парашютом": Нарышкин о знакомстве с Путиным

Владимир Владимирович совершил прыжок для психологической закалки

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Нарышкин познакомился с Путиным в 1980 году, когда его определили в ГРУ. Перед поступлением на годичный факультет в Академию внешней разведки нужно было спрыгнуть с парашютом, чтобы получить дополнительную психологическую закалку, пишет ТАСС. Нарышкин и Путин основательно изучили парашютную систему Д-6 после чего совершили один прыжок.

Также Нарышкин рассказал, что у него был псевдоним "Наумов", а у Путина - "Платов".