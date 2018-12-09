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Франция заподозрила Россию в причастности к протестам "желтых жилетов"

19:03
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Акции "желтых жилетов" начались как протесты против повышения цен на топливо, а разрослись до тотального недовольства ситуацией во Франции

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции начал расследование о якобы причастности России к акциям протестов "желтых жилетов" в стране.

Газета Times сообщила, что в социальных сетях стали появляться дезинформирующие фотографии, на которых изображены раненые с других акций, чтобы "преувеличить факты жестокости полиции".

"Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее  причастности России к протестам во Франции заявили в Службе безопасности Украины. В качестве доказательства ведомство привело фотографию, на котором изображены два человека в желтых жилетах, держащих в руках флаг самопровозглашенной ДНР.

Во Франции с середины ноября проходят протесты против повышения цен на бензин, участники акции носят светоотражающие жилеты для автомобилистов. В последствии митингующие начали выражать недовольство общественно-политической ситуацией в стране в целом.

На данный момент число задержанных превысило 1,7 тысячи человек. Около 200 человек получили ранения, ущерб от погромов – более миллиарда евро.

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