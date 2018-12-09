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Захарова рассказала, кто живет на крыше МИД

19:45
  • воскресенье
  • 09 декабря 2018

Инженеры построили домик для сапсанов на шпиле здания министерства

На шпиле министерства иностранных дел России построили домик для сапсанов. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В 2016-2017 годах проводилась реконструкция здания и рабочие обнаружили сапсанов, которые свили на шпиле гнездо. Это большая редкость для такого большого мегаполиса как Москва. На время ремонтных работ птицы улетели. А после реконструкции шпиля, который стал легче на 50 тонн, было решено построить "резиденцию для" птиц. Спустя время сапсаны вернулись.

Застать птиц почти не получается, но заметны следы их пребывания, отметила Захарова в эфире программы "Дачный ответ".

Сапсан – птица из семейства соколиных, гнездится на скалистых обрывах, реже – на колокольнях и крышах зданий.

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