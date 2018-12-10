"Лекарства заканчиваются": сотни россиян застряли в Китае

Более 300 российских туристов не могут вернуться домой из-за спора авиакомпании с туроператором

Полторы тысячи российских туристов не могут вернуться с китайского острова Хайнань. Срывается отдых и у многих из тех, кто собирался в эти дни отправиться туда. Авиаперевозчик - компания "ИрАэро" - отменила рейсы из-за финансовых споров с туроператором - фирмой "Жемчужная река". В понедельник Ростуризм, Росавиация и Минтранс обсудят возникшую ситуацию.

На данный момент чуть более 300 российских туристов не могут покинуть тропический китайский остров Хайнань. Отпуск у них закончился, но вернуться домой возможности нет. Всего же на острове сейчас около 1,5 тысячи отдыхающих из нашей страны, и все они также рискуют оказаться в неприятной ситуации. Две недели назад проблемы с реализацией полетных программ возникли у авиакомпаний "Икар", "Алроса" и S7. Теперь регулярные рейсы отменила "ИрАвиа", передает "ТВ Центр".

"Туроператор не произвёл оплату за предстоящие авиарейсы и не покрыл необходимый депозит. До полного погашения существующей задолженности мы прекращаем перевозку туристов "Жемчужной реки" по всем ранее согласованным маршрутам. Авиакомпания прекрасно понимает сложность ситуации, в которой оказались туристы, приобретавшие турпродукты "Жемчужной реки". Однако мы готовы продолжить выполнение полётов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река", - говорится в заявлении авиакомпании "ИрАвиа".

Один из крупнейших туроператоров по Китаю - "Жемчужная река" - буквально месяц назад с помпой открыл новое направление: Челябинск - Ханкоу, остров Хайнань. Авиаперевозчик – "ИрАэро".

"Я надеюсь, ваш отдых на острове пройдет позитивно. Вам все понравится. Хорошо вам отдохнуть". – говорил тогда руководитель отдела развития агентской сети туроператора Андрей Сафонов.

Спустя буквально неделю-две, когда домой начали возвращаться первые счастливые туристы, в интернете появились первые не самые восторженные отзывы. И не только от жителей Челябинска.

- В автобусе начали предоставлять другие гостиницы, другие отели. Не те, которые у нас в ваучерах. Причем хотели разделить даже семьи, которые были с детьми.

- К вам обращаются более 300 человек, которые не могут вылететь из Хайкоу в город Хабаровск с 21 ноября. Много детей. Пропали билеты стыковочные у других граждан. Заканчиваются лекарства.

Что касается заселения не в те гостиницы, то в "Жемчужной реке" тогда все свалили на китайские отели, которые якобы продавали одни и те же номера по два раза. А вот проблему авиаперевозок решить так и не смогли. Были серьезные задержки и вот теперь, похоже, самолеты и вовсе перестали летать.

"Руководитель федерального агентства по туризму вышел с инициативой в адрес Министерства транспорта на предмет того, чтобы не позже завтрашнего дня прошло рабочее совещание по данной теме с привлечением всех сторон, задействованных в этой ситуации", - сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Как отмечают в Ростуризме, авиакомпания по закону обязана вернуть домой тех людей, у кого на руках имеются обратные билеты. Но перевозчики отказываются, пока туроператор не оплатит все долги. Властям, например Татарстана, в "Жемчужной реке" пообещали, что в течении суток уладят все проблемы с авиакомпанией. Стоит отметить, все туристы, чьи вылеты задержаны, пока находятся в гостиницах.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".