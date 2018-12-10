Стало известно, кто победил на досрочных выборах в Армении

После подсчета 100% бюллетеней на выборах в Армении победил блок Пашиняна

В Армении подводят итоги первых в истории страны досрочных парламентских выборов. По данным ЦИК, уже подсчитаны голоса со всех избирательных участков.

Победу одержал блок "Мой шаг", который возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, передает "ТВ Центр". Это объединение набирает более 70% голосов. В новый парламент также проходят партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". А вот республиканцы во главе с бывшим президентом страны Сержем Саргсяном не смогли преодолеть необходимый пятипроцентный порог.

Явка на этих выборах стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие менее 50% избирателей.