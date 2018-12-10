Сирийские фармацевты нацелились на российский рынок

К 2020 году Dimas Pharmaceutical Industries планирует наладить экспорт лекарств в Россию

В Сирии идёт масштабное восстановление инфраструктуры. На модернизацию крупнейшего фармацевтического завода по производству лекарств, который не прекращал свою работу и во время боевых действий, власти выделили около семи миллионов долларов. Ожидается, что после обновления объем производства вырастет в десять раз. Это позволит начать экспорт лекарств в арабские страны и Россию.

Миллион ампул в день. Этот фармацевтический конвейер обеспечивает медикаментами всю Сирию. Фабрика, где производят лекарства, в настоящий момент работает в полную мощность.

"Здесь происходит полный цикл производства: сначала делается лекарственный раствор, потом на специальном станке мы разливаем препарат по ампулам", - заявил начальник отдела производства лекарств Мухаммад Амер-Акбик.

Завод под Дамаском - не просто крупнейший в стране. Уверенно можно говорить - легендарный. Построен почти 60 лет назад. И все годы работал, не останавливаясь. Даже последние несколько лет, когда оказался на линии огня между армией и террористами, отмечает "ТВ Центр".

"Три года назад находиться здесь было опасно. Сегодня, когда боевиков с помощью российской армии изгнали из окрестностей Дамаска, ситуация поменялась", - сообщил гендиректор фармацевтического предприятия Заейеф Однан.

И заводу, и его работникам невероятно повезло. В цеха, конечно, попадали пули и осколки, но никто не пострадал. Сегодня спрос на отечественные лекарства в Сирии огромный. Здесь не знают, что такое дженерик или заменитель - выпускают только оригинальные, а потому и очень эффективные препараты. Особенно антисептики, необходимые в любом госпитале. Могли бы заметно расширить ассортимент, но не хватает нужного оборудования.

"Оборудование у нас старое, часть его установлено ещё в 60-е годы. Мы решили изменить ситуацию. Сейчас вся прибыль идёт на обновление производства", - сказал Однан.

Европейские компании - производители медицинской техники в Сирии - бизнес не ведут. Действуют санкции. Стране приходится закупать, что необходимо, в Иране и Китае.

"Все контейнеры стерилизуются вот в том аппарате и подаются по лотку сюда. Затем продукцию нагревают до температуры больше 100 градусов в течение получаса. А отсюда мы направляем контейнеры на инспекцию качества", - пояснил фармацевт Али Билал.

Впрочем, амбиции сирийских фармацевтов высоки. Несмотря на все запреты, на заводе уверены, что скоро, смогут экспортировать свои медикаменты за рубеж. В Сирии 73 аналогичных предприятия. Потенциал их огромен. И через год страна намерена выходить на рынки Судана, Мавритании, Йемена, Ирака, Ливии. И еще целого ряда арабских и африканских государств. В этом списке и Россия. Взаимовыгодные отношения с нашей страной - в приоритете.

Когда в Дамаске прекратились боевые действия, власти решили обновить производственные мощности. Первый шаг уже сделан. Вот строят новый корпус, где планируют разместить современную технологическую линию по производству медикаментов для лечения онкологических заболеваний. Говорят, это будут лекарства последнего поколения.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр", Сирия.