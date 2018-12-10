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"И не только бомбу": Киев объявил о создании ядерного оружия

10:07
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Украинский генерал рассказал, какое ядерное оружие может появиться у Киева

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник намерен подписать закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. На этом фоне киевские власти заговорили о готовности пойти на сознательное нарушение международных соглашений и отказаться от безъядерного статуса. А пока этого не произошло, даже рядовой футбольный матч на Украине превращается в политическую акцию.
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Более 20 задержанных - итог массовой драки футбольных болельщиков и полицейских на стадионе в Одессе прямо во время матча. Молодые люди вывесили плакат с надписью "Кремль, покайся!" и названиями задержанных в Керченском проливе украинских судов. Также использует любую трибуну для громких лозунгов и президент страны Петр Порошенко.

"Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах. И мы очень ждем, что Соединенные Штаты отреагируют на эту ситуацию. Российские суда должны быть заблокированы для входа в европейские или американские порты, и мы готовы открыть координацию того, какие действия должны быть предприняты немедленно", - сказал украинский лидер в интервью американскому телеканалу Fox News.

Порошенко сделал неожиданный ход. В разгар церковного раскола, который сам глава государства и поддерживает, он попросил содействовать возвращению на родину задержанных моряков митрополита Онуфрия, которого велит изгнать из страны. Предстоятель Украинской православной церкви по просьбе - или требованию - президента должен связаться с Московским Патриархатом и решить политический конфликт миром. А если не получится, то у Порошенко будет ещё один повод обвинить УПЦ в недостаточном украинстве и изгнать из страны, отмечает "ТВ Центр".

У заокеанских партнёров Порошенко традиционно просит военной помощи. Необходимо, чтобы корабли НАТО вошли в Черное море. Еще Киеву по-прежнему не хватает летального оружия. Украинский лидер упорно просит у Вашингтона быть спонсором развалившегося после Майдана государства, в то время как бывший представитель Украины при НАТО Петр Гаращук утверждает - у Киева есть ресурсы, даже для ядерной бомбы.

"У нас, на Украине, есть как интеллектуальные, так и организационные мощности, и даже финансовые можно найти, чтобы создать свое украинское ядерное оружие. И не только бомбу, да и ядерные боеголовки", - сообщил бывший представитель Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук.

И это при том, что различные международные соглашения направлены на остановку ядерных программ. По военным поставкам ответа из-за океана пока нет. А вот новый транш от МВФ, как рождественский подарок, в Киеве ожидают в конце декабря. Но долг платежом красен. По условиям соглашения, Украина в ближайшие два года должна погасить часть внешнего госдолга в размере 12 миллиардов долларов. Цифру премьер-министр Владимир Гройсман назвал катастрофической. Треть бюджета будущего года пойдет на обслуживание различных кредитов. Нардепы проект главного финансового документа страны также назвали антисоциальным. Однако Порошенко расчеты одобрил, и проект подписал.

Похоже, общественное мнение внутри страны её президента волнуют меньше всего. Вот даже это фото Порошенко с военнослужащими на аэродроме (см. видео). На форме одного из десантников - череп и кости. Другое название - мертвая голова. Это не пиратская эмблема, известная по многочисленным приключенческим фильмам, а знак отличия одной из танковых дивизий СС. Ещё один знак того, что фашизм на Украине поддерживается на государственном уровне. Среди сочувствующих - вставший в этот строй президент.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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