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Макрону дали неделю на добровольную отставку

09:14
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Требующие отставки президента Франции "желтые жилеты" пообещали снова выйти на улицы 15 декабря

Франция подсчитывает убытки после очередных массовых протестов. Только в Париже они составили  четыре миллиона евро. Рекордное и число задержанных в минувшую субботу - почти две тысячи человек, сотни пострадавших. Главное требование участников акций - отставка Эмманюэля Макрона. В понедельник президент сделает попытку договориться с представителями ведущих профсоюзов. А из-за океана французским властям уже дают советы, как изменить ситуацию.
Франция заподозрила Россию в причастности к протестам "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" снова на улицах Парижа, но на этот раз с другой миссией - очистить город от следов субботних погромов. Полыхало не только в столице. Бордо. Прованс. Марсель. Лилль. 200 человек получили ранения. 1700 человек были задержаны. Из них больше половины до сих пор под арестом. Власти в очередной раз просят начать нормальный диалог, сообщает "ТВ Центр".

"Сейчас мы должны заново построить национальное единство. Президент выступит с речью. Это его работа - предложить меры, которые я надеюсь, восстановят диалог. И позволят всем объединиться перед лицом проблем", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

За несколько дней до этой субботы в соцсетях появилась информация: протестующие готовят госпереворот. В Париж были срочно переброшены дополнительные силы полиции. Водометы и бронированные машины. Полицейские действуют жестко. Шумовые гранаты - прямо в ноги толпе. Такие, кстати, запрещено применять в большинстве европейских стран. Но образумить "желтые жилеты" не получилось.

- Все, что случилось в эту и предыдущую субботу, это непростительно. Никогда такого не должно было произойти.

- Я согласна, что во Франции слишком большие налоги. Это нужно менять. Я понимаю гнев людей. Но они должны сесть за стол переговоров. Все это зашло слишком далеко.

Но на главный вопрос, кто там - по другую сторону баррикад - до сих пор нет ответа. Униформа одна - цели у каждого свои. Снизить налоги. Отменить реформу образования. Отказаться от евро. Или просто пограбить, пользуясь случаем.

Ясно одно - начавшись как протест против роста цен на топливо, движение "желтых жилетов", словно детонатор, подорвало долго копившееся во французском обществе недовольство. Тут и общеевропейская экономическая политика, что бьет по самым бедным. И бездействие властей в период президентства Франсуа Олланда (бывший президент Франции, 2012-2017 годы – прим. ред.). И не оправдавшиеся после избрания Макрона надежды на перемены. Его рейтинги после каждой такой субботы падают еще ниже. От Twitter-шпильки в адрес союзника не удержался даже президент США Дональд Трамп.

"Очень грустные день и ночь в Париже. Может быть, пора положить конец смехотворному и невероятно дорогому парижскому соглашению и вернуть людям деньги в качестве сниженных налогов?" – предложил американский лидер.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан тут же призвал президента США не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Французские власти, похоже, подумывают о другом излюбленном на Западе средстве - возложить вину на Россию.

По данным прессы, прокуратура страны расследует случаи публикаций с подозрительных аккаунтов в соцсетях, которые якобы призывали людей выходить на улицы. И связаны эти аккаунты якобы непосредственно с Москвой. Факт расследования уже подтвердил министр иностранных дел Франции. Но от любых комментариев по сути дела отказался.

Поддержало обвинения России в беспорядках и украинская Служба безопасности. Неопровержимое доказательство "российского следа" - фотография из Парижа. Два манифестанта в жёлтых жилетах позируют с флагом Донецкой народной республики. Рядом, кстати, были и флаги Каталонии, и Бельгийской Фландрии. Греции. Но их в СБУ предпочли не замечать.

Пока же Париж в очередной раз "залечивает" шрамы от погромов. Разбитые здания банков, рестораны, магазины. Расколоченные остановки общественного транспорта. Сумма ущерба уже превысила миллиард евро. И это ещё не окончательные цифры. Времени на принятие срочных мер "желтые жилеты" оставляют Макрону совсем немного. До следующей субботы.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.

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