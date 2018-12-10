Актер Панин пострадал в ДТП в центре Москвы

Mercedes, в котором находился артист, влетел в столкнувшиеся такси

Алексей Панин пострадал в ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, иномарка, на пассажирском сидении которой ехал Панин, врезалась в столкнувшиеся ранее машины такси.

От резкого торможения артист получил травму головы. На месте работают медики. Подробности о состоянии звезды российского кино не поступали, передает телеканал Москва 24.

Отметим, что в последнее время Алексей чаще попадает в сводки МВД, чем на телеэкраны. Так, в начале декабря, артист за дебош был выведен полицией из самолета. Панин во время полета выпил лишнего и стал буйно себя вести.