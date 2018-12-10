ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер Панин пострадал в ДТП в центре Москвы

08:05
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Mercedes, в котором находился артист, влетел в столкнувшиеся такси

Алексей Панин пострадал в ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, иномарка, на пассажирском сидении которой ехал Панин, врезалась в столкнувшиеся ранее машины такси.

От резкого торможения артист получил травму головы. На месте работают медики. Подробности о состоянии звезды российского кино не поступали, передает телеканал Москва 24.

Отметим, что в последнее время Алексей чаще попадает в сводки МВД, чем на телеэкраны. Так, в начале декабря, артист за дебош был выведен полицией из самолета. Панин во время полета выпил лишнего и стал буйно себя вести.

Читайте также:
Главное сегодня
Актер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.