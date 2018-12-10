Голодающие украинские солдаты избивают и обворовывают продавщиц на рынках

Военное положение уже обернулось беспределом в Станице Луганской

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР подполковник Андрей Марочко рассказал о непростой ситуации в Станице Луганская, подконтрольной ВСУ. По его словам, военнослужащие 59-й бригады занимаются мародерством.

Они силой отбирают товары первой необходимости, а также продукты питания у местных жителей, которые торгуют на рынке Станицы.

"Отказы военные преступники не принимают и применяют силу к населению, не желающему отдавать товары и продукты по-хорошему", – отметил Марочко.

При этом, сотрудники украинского МВД все происходящее не документируют, а оправдывают действия солдат введением военного положения, передает "ПолитНавигатор". Уже за последние два дня в медучреждения Станицы Луганской обратились три женщины с гематомами и ушибами. Также пострадал мужчина. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую он получил из-за удара прикладом по голове.

На прошлой неделе журналист Михаил Ухман выяснил неприглядные обстоятельства жизни украинских солдат. Как оказалось, бойцы ВСУ в Донбассе терпят лишения и буквально загибаются от голода. Ухман узнал, что военнослужащим уже почти две недели не привозили продовольствие. Теперь солдаты вынуждены доедать то, что оставили предыдущие бойцы. В связи с этим, среди украинских солдат распространяются упаднические настроения.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак возмутился слишком скромным бюджетом на оборону в 2019 году и потребовал его увеличения.