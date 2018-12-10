Самого страшного маньяка России приговорили ко второму пожизненному

Душегуб-милиционер из Ангарска будет отбывать срок в колонии особого режима

В Иркутске суд вынес решение в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова за то, что он убил 59 женщин и совершил еще одно покушение. Его приговорили ко второму пожизненному сроку.

"По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - огласил приговор судья Алексей Жигаев.

Кроме того, суд лишил Попкова звания младшего лейтенанта милиции. Мужчина, получивший в СМИ прозвище "Ангарский маньяк", будет отбывать срок в колонии особого режима, сообщает ТАСС.

Между тем, старший гособвинитель прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев рассказал, что Попков хочет обжаловать приговор в Верховном суде. Причина в том, что ему прекратят выплачивать пенсию после лишения милицейского звания.

Попкова задержали в 2012 году. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и два покушения на убийство. При этом, звания приговор его тогда не лишил. Попков получал пенсию в размере около 24 тысяч рублей в месяц после увольнения из МВД в 1998 году. Однако позднее выяснилось, что в марте 2017-го Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях. Таким образом, жертвами маньяка стали более 80 человек.

Было установлено, что Попков встречал женщин на улицах вечером и ночью. Маньяк предлагал подвезти их или приглашал провести время вместе. После этого он отвозил будущих жертв в безлюдные места и убивал их. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы Попкову поставили диагноз гомицидомания. Это непреодолимое влечение к убийствам.