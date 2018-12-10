"Хоть штаны погладил": Порошенко застыдили за фото из магазина

Президент Украины якобы случайно заглянул в супермаркет

В соцсети Facebook появилась фотография президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины, которая была сделана в одном из супермаркетов Киева. Его выложил житель города Андрей Бурахович.

"Дети попросили сфотографировать их с дядей, похожим на Президента. Наивные, думают президенты по Форам сами ездят", - отмечается в подписи к фотографии.

Встреча с украинским лидером произошла якобы случайно. Однако как пишет "Страна.ua", Бурахович является зятем народного депутата от "Народного фронта", религиоведа Виктора Еленского. Сам Бурахович, в частности, активно ремонтирует автомобильную технику для так называемой АТО. Ранее Порошенко награждал его медалью за волонтерскую деятельность.

Теперь фото Порошенко и первой леди в супермаркете активно обсуждают в Сети. В частности, пользователи соцсетей порадовались, что украинский лидер, все-таки, сподобился надеть выглаженные штаны, сообщает сайт украинских "Вестей".

Также некоторые пользователи заинтересовались отсутствием тележки и продуктов у четы Порошенко.

Ранее Порошенко неоднократно критиковали за появления на публике и визиты к своим коллегам в небрежном виде. В частности, в глаза бросались мятые костюмы, в которых ездил украинский лидер.