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Трампу грозит импичмент из-за секс-скандала

10:24
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Процедуру импичмента начнут, если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание

Конгресс США вправе начать процедуру импичмента  в отношении президента, если будет доказано, что он лично отдал распоряжение своему юристу Майклу Коэну заплатить порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о возможных интимных связях с Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала CNN заявил член нижней палаты американского парламента Джерролд Надлер.

Поводом послужили публикации сразу в нескольких американских изданиях. В них приводятся материалы прокуратуры Нью-Йорка и спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако еще придется доказать, что Трамп мог совершить мошенничество на выборах 2016 года и скрыть от избирателей факты, способные повлиять на исход голосования, отмечает "ТВ Центр".

Нынешний глава Белого дома ранее заявлял, что не знал о выплатах, и Коэн действовал без его ведома.

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