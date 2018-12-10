Трампу грозит импичмент из-за секс-скандала

Процедуру импичмента начнут, если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание

Конгресс США вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что он лично отдал распоряжение своему юристу Майклу Коэну заплатить порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о возможных интимных связях с Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала CNN заявил член нижней палаты американского парламента Джерролд Надлер.

Поводом послужили публикации сразу в нескольких американских изданиях. В них приводятся материалы прокуратуры Нью-Йорка и спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако еще придется доказать, что Трамп мог совершить мошенничество на выборах 2016 года и скрыть от избирателей факты, способные повлиять на исход голосования, отмечает "ТВ Центр".

Нынешний глава Белого дома ранее заявлял, что не знал о выплатах, и Коэн действовал без его ведома.