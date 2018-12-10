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Туктамышева утешила Загитову после неудачи в финале Гран-при

09:49
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Опытная россиянка дала совет юной коллеге по сборной

В Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. Для россиянок он сложился не самым лучшим образом. Главная надежда нашей команды - олимпийская чемпионка Алина Загитова перед произвольной программой получила травму и уступила победу 16-летней японке Рике Кихире.
С Загитовой перед финалом Гран-при произошло несчастье

Занявшая третье место на турнире Елизавета Туктамышева утешила подругу по сборной. "Я прошла через взлеты и падения и в конечном итоге поняла для себя, причины почему катаюсь, почему и что я люблю. Отпустила волнение во время выступлений. Просто в таком возрасте главное – не соревноваться с кем-то, а выходить и делать свое дело, которое тебе нравится", – цитирует спортсменку "Дни.Ру".

Алина ответила, что пытается не смотреть назад. "В этом сезоне мне сложнее морально. И как сказала Лиза – в первом сезоне от тебя никто ничего не ждет. Сейчас – я нервничаю чуть-чуть больше, и нужно с этим справлять и ни о чем не думать", – объяснила фигуристка.

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